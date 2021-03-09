Кассано: Видаль уже выложился на полную. У него закончился бензин

Бывший футболист «Интера» Антонио Кассано прокомментировал результат матча итальянской Серии А с «Аталантой» (1:0).

«Аталанта» играла от начала до конца и заслужила победу. «Интер» победил, так и не пробив по воротам. В этот раз команда играла первые 15 минут. Что касается Видаля, думаю, что он уже выложился на полную. У него закончился бензин», — приводит слова Кассано Mundo Deportivo.

Миланский «Интер» набрал в 26 встречах 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (49) — на пятом месте.

В сезоне-2020/2021 Видаль провёл в составе «нерадзурри» 23 матча в чемпионате Италии, забил один гол и одну результативную передачу. Ранее Артуро выступал за «Барселону», «Баварию», «Ювентус», «Байер» и чилийский «Коло-Коло».