Отец Кавани: Эдинсон не чувствует себя комфортно в Англии. Он вернётся в Южную Америку

Луис Кавани, отец нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщил, что его сын хочет вернуться в Южную Америку.
«Мой сын не чувствует себя комфортно в Англии и хочет быть рядом со своей семьёй. Он обязательно вернётся, чтобы играть в Южной Америке. «Бока Хуниорс»? Да, он хотел бы играть в этом клубе. Эдинсон уже разговаривал с Рикельме», — приводит слова Луиса Кавани TyC Sports.
Ранее появилась информация, согласно которой Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс». Сообщалось, что он согласился на снижение зарплаты ради перехода в аргентинский клуб. «Бока» предлагает Кавани контракт на три года.
Кавани перешёл в «МЮ» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего игрока шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.
- 9 марта 2021
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