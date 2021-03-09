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«Марсель» презентовал нового главного тренера Хорхе Сампаоли

«Марсель» презентовал нового главного тренера Хорхе Сампаоли
Футбол / Франция 0

Во вторник, 9 марта, «Марсель» провёл презентацию нового главного тренера Хорхе Сампаоли, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

Сампаоли покинул пост главного тренера «Атлетико Минейро» 23 февраля, а 26 февраля был объявлен главным тренером «Марселя». Сообщалось, что «провансальцы» заплатят бразильскому клубу € 650 тыс. в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта Сампаоли.

Ранее Сампаоли тренировал «Сантос», сборную Аргентины, «Севилью», сборную Чили, «Универсидад», «Эмелек», «О’Хиггинс» и другие команды. Информация о том, что Сампаоли может возглавить «Марсель», появилась в начале февраля. Французский клуб также предлагал контракт Маурицио Сарри, но итальянский специалист ответил отказом.

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