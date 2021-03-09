«Боруссия» Д — «Севилья»: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Севилья».



«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дахуд, Делейни, Беллингхэм, Торган Азар, Ройс, Холанд.



«Севилья»: Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хесус Навас, Оскар Родригес, Фернандо, Хордан, Сусо, Осампос, Эн-Несири.

Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Арда Кердешлер.



Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2.