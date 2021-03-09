Александр Кержаков: просил у «Зенита» одного футболиста для «Томи» — мне отказали

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о взаимоотношениях с руководством сине-бело-голубых.

«Хорошие ли у меня отношения с руководством «Зенита»? Я надеюсь (улыбается).

В сентябре просил одного футболиста, к сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали.

Мусаев и Шамкин? Нет, это не они», — цитирует Кержакова Metaratings.

Напомним, 24 сентября «Томь» официально представила Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь» в 28 матчах набрала 21 очко и занимает 21-е место в турнирной таблице. Ниже располагается лишь «Шинник» (16).