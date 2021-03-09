Новый президент «Барселоны» намерен продать Коутиньо летом

Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен расстаться с 28-летним бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Лапорта хочет разгрузить зарплатную ведомость сине-гранатовых, чтобы пригласить в клуб защитника «Баварии» Давида Алабу. Летом австриец станет свободным агентом и сможет присоединиться к «Барселоне» на бесплатной основе. Но, учитывая бесплатный характер этого подписания, Алаба требует от каталонского клуба большую зарплату. Для её обеспечения «Барселона» и хочет продать Коутиньо.

В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл в составе сине-гранатовых 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.