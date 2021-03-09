Данило: Роналду уникален. Пока он сохраняет мотивацию, для него нет никаких пределов

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о партнёре по туринской команде Криштиану Роналду.



«Он сам устанавливает пределы. Пока Роналду сохраняет мотивацию, для него нет никаких пределов. Он может играть столько, сколько захочет. Физически он просто невероятен. Сейчас Криштиану 36 лет, и он участвует во всех матчах. Он не отдыхает и не хочет уходить на покой. Он уникален», — приводит слова Данило Marca.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Порту».