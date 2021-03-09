Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии, сообщает Bild.



Ранее стало известно, что нынешний главный тренер национальной команды Йоахим Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы, который пройдёт этим летом.



По информации источника, «Бавария» не станет препятствовать уходу Флика в сборную из уважения к успехам специалиста в работе на посту наставника команды. Действующий контракт Флика с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.



Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Йоахим Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020