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«Рубин» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

«Рубин» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Пресс-служба казанского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — прибытие команды на стадион, разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, а также пресс-конференции тренеров.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Рубина». Права на видео принадлежат РФС.

Со стартовых минут темп игры был высоким, мяч надолго не задерживался в центре поля. Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. «Зенит» также создал ряд голевых моментов, но реализовать их не сумел.

Во втором тайме «Рубин» действовал по счёту, от обороны, а «Зенит» массированно атаковал. На 75-й минуте это принесло результат сине-бело-голубым. Гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. Однако «Рубин» не сдался и на второй компенсированной минуте вернул себе преимущество на табло. Гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. «Зенит» имел шанс отыграться на 90+8-й минуте, но Артём Дзюба не реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Леонида Слуцкого.

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