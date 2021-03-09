«Боруссия» Д — «Севилья»: Холанд открыл счёт

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает «Севилью». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. К 36-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 35-й минуте встречи счёт открыл норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал форвард Марко Ройс.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Арда Кердешлер.
Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в группе F. «Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы Е, уступив лондонскому «Челси»
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