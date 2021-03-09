«Арсенал» намерен подписать Ашрафа Хакими из «Интера»

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Фланговый защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переезду на Туманный Альбион. В услугах 22-летнего марокканца заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Football.London.

Хакими входит в личный шорт-лист главного тренера «канониров» Микеля Артеты. «Арсенал» сделал Ашрафа приоритетной трансферной целью на ближайшее лето, так как команду может покинуть Эктор Бельерин.

Зимой лондонский клуб разгрузил зарплатную ведомость, расставшись с Месутом Озилом, Сократисом Папастатопулосом, Шкодраном Мустафи и Сеадом Колашинацом. Теперь «Арсенал» финансово готов к дорогостоящему приобретению Хакими. Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в € 50 млн.

Напомним, Хакими пополнил состав «Интера» в сентябре 2020 года, но из-за финансовых трудностей «нерадзурри» могут рассмотреть вариант его вынужденной продажи.