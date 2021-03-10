«Боруссия» Д — «Севилья»: второй гол Холанда отменён после просмотра VAR

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимает «Севилью». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. К 49-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте встречи нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил второй гол, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот, так как было зафиксировано нарушение правил.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Арда Кердешлер.



Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в группе F. «Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы Е, уступив лондонскому «Челси»