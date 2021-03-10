«Порту» остался в меньшинстве во втором тайме ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом»

«Порту» остался в меньшинстве во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». Вторую жёлтую карточку на 54-й минуте получил иранский нападающий «драконов» Мехди Тареми.
Первое предупреждение футболист «Порту» получил за грубый фол против Федерико Кьезы, а второе — за удар по мячу после свистка.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Порту».
Матч проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Бас Нейхейс.
Первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды со счётом 2:1. На пути к плей-офф «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».
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