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Эрлинг Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов

Эрлинг Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей».

На счету Холанда 20 голов в 14 матчах Лиги чемпионов. До отметки в 20 голов в турнире норвежец добрался быстрее всех в истории. Нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну понадобилось 24 матча, чтобы достичь этой отметки, а экс-форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро смог забить 20 мячей за 26 встреч.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. В первой же игре за новый клуб норвежский футболист отметился хет-триком.

Первая встреча «Севильи» с «Боруссией» Д завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Бавария».

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