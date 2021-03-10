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«Ювентус» забил второй гол в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Порту». Дубль на счету Кьезы

«Ювентус» забил второй гол в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Порту». Дубль на счету Кьезы
Футбол / Лига чемпионов 0
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«Ювентус» забил второй гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту». На 63-й минуте Хуан Куадрадо исполнил подачу с правого фланга атаки во вратарскую, где на опережение сыграл Федерико Кьеза, записавший на свой счёт дубль.

Туринцы выигрывают со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Порту».

Матч проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Бас Нейхейс.

Первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды со счётом 2:1. На пути к плей-офф «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».

«Порту» остался в меньшинстве во втором тайме ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом»
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