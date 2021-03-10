Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Севильей»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал форвард Марко Ройс. На 54-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Севильи», который успешно реализовал Холанд. На 69-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири также реализовал 11-метровый удар и сократил отставание гостей в счёте. В концовке встречи Эн-Несири сравнял счёт.



Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила своё выступление в турнире.