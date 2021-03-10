Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Севильей»

Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Севильей»
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал форвард Марко Ройс. На 54-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Севильи», который успешно реализовал Холанд. На 69-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири также реализовал 11-метровый удар и сократил отставание гостей в счёте. В концовке встречи Эн-Несири сравнял счёт.

Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила своё выступление в турнире.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2021, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Холанд – 35'   2:0 Холанд – 54' (пен)   2:1 Эн-Несири – 68' (пен)   2:2 Эн-Несири – 90+6'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021