Эн-Несири о матче с «Боруссией» Д: нам не повезло. У них был один шанс, и они забили
Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дормундской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2. Эн-Несири отличился дублем.
«Мы разочарованы результатом. Мы играли очень хорошо. Честно говоря, нам просто не повезло. У них был один шанс, и они забили. Мы хотели пройти дальше. Нам не повезло, но я доволен тем, как билась команда. Мы сражались до последней секунды», — приводит слова Эл-Несери официальный сайт УЕФА.
Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила своё выступление в турнире.
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