«Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы проходят дальше благодаря двум голам в гостях.
Как сообщается в «твиттере» OptaPaolo, «Ювентус» впервые в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов выбыл на стадии 1/8 финала в двух сезонах кряду. В прошлом сезоне туринский клуб на стадии 1/8 финала проиграл «Лиону».
В этой встрече в составе «Ювентуса» дубль оформил Федерико Кьеза и ещё один гол на счету Адриена Рабьо. За «Порту» дубль оформил Сержиу Оливейра. При этом, «Порту» с 54-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.
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