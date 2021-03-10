Михаил Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй»

Арбитр Михаил Вилков высказался по поводу того, что его называют «зенитовским судьёй».
«Спокойно отношусь к тому, что меня называют «зенитовским» судьёй. Просто стараюсь не обращать на это внимание. Вот и всё. Если всем объяснять, что ты не индюк, то устанешь это делать. Я часто работаю на матчах «Зенита»? Ну, не я же себя назначал на эти матчи. Условно, у меня за карьеру 170-180 игр и 36 матчей с участием «Зенита» — это не такая большая цифра», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В ноябре прошлого года Вилков был исключён из списка судей РПЛ. Он обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Вилков также признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.
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