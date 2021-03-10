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Сержиу Оливейра признан лучшим футболистом матча «Ювентус» — «Порту»

Сержиу Оливейра признан лучшим футболистом матча «Ювентус» — «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим футболистом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА с «Ювентусом» (2:3). В этой встрече Оливейра оформил дубль. В составе туринского клуба дубль оформил Федерико Кьеза и ещё один гол на свой счёт записал Адриен Рабьо.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.

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