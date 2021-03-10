Криштиану Роналду впервые за 15 лет дважды подряд не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.

Как сообщается в «твиттере» Squawka Football форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые с 2006 года не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах кряду. В последний раз с ним это происходило в «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2004/05 команда не смогла преодолеть барьер 1/8 финала, а на следующий сезон «Красные Дьяволы» не вышли из группы.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Ювентус» на стадии 1/8 финала уступил «Лиону».