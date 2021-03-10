Вилков рассказал, как относится к фразе Кадырова про «продажного судью» в свой адрес

Арбитр Михаил Вилков рассказал, как относится к фразе главы Чеченской Республики и почётного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова про «продажного судью» в свой адрес во время матча «Терек» — «Рубин» в 2013 году.

«Это было так давно, что уже воспринимается как мем. Наверное, такие ситуации — это неотъемлемая часть судейской карьеры. У всех по-разному бывает, гладко никто не проходил: просто у кого-то громче, у кого-то тише. Я потом приезжал, мы много общались. Ну, оказался там этот микрофон – и ничего страшного… Ситуация больше была раскручена и распиарена журналистами: подняли и понесли как снежный ком. Конфликт был исчерпан на следующий день», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



Вилков в концовке встречи «Терек» — «Рубин» удалил с поля капитана грозненцев Ризвана Уциева. Кадыров не сдержался и высказал в микрофон во всеуслышание следующую фразу: «Судья продажная, козёл ты!»