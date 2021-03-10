Пирло ответил на вопрос об отставке после вылета «Ювентуса» на стадии 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о своей отставке после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Я тренер «Ювентуса», меня привлекли для более широкого подхода, проекта, который всегда должен был развиваться в течение нескольких лет, поэтому меня это не волнует», — приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.