Пирло ответил на вопрос об отставке после вылета «Ювентуса» на стадии 1/8 финала ЛЧ
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о своей отставке после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
«Я тренер «Ювентуса», меня привлекли для более широкого подхода, проекта, который всегда должен был развиваться в течение нескольких лет, поэтому меня это не волнует», — приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.
Зря «Ювентус» потратил огромные деньги на Роналду! Команда снова вылетела в 1/8 финала ЛЧ
Решающий мяч в противостоянии пролетел между ног Криштиану.
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