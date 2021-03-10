«Ювентус» поздравил «Порту» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ювентус» поздравил «Порту» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Отличная работа, «Порту», по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов», — написано в «твиттере» Ювентуса».

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.

В этой встрече в составе «Ювентуса» дубль оформил Федерико Кьеза и ещё один гол на счету Адриена Рабьо. За «Порту» дубль оформил Сержиу Оливейра. При этом, «Порту» с 54-й минуты играл в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.