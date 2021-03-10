Судья Вилков рассказал, как болельщики «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта

Футбольный судья Михаил Вилков рассказал, как болельщики «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.

«Порой натыкаюсь на фанатов. Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака», в самолёте болельщики столичной команды узнали: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта». Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 02:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока ещё не успели проснуться болельщики», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

В ноябре прошлого года Вилков был исключён из списка судей РПЛ. Он обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Вилков также признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.