Маттейс де Лигт: поражение «Ювентуса» в матче с «Порту» в Лиге чемпионов меняет сезон

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал вылет команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

««Это и правда тяжело. Когда вы играете против 10 почти весь матч, всегда трудно вылетать так. Не думаю, что мы плохо начали сегодня. «Порту» забил первым, а потом мы начали играть. Мы хорошо справились во второй половине с темпом, шансами, двумя голами, но в конце мяч не шёл в сетку. Конечно, игра меняет сезон, потому что мы хотим быть в Лиге Чемпионов и теперь мы вылетели в марте. Это очень трудно для нас», — приводит слова де Лигта Football Italia.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.