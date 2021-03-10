Федерико Кьеза: «Ювентус» заслужил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Ювентус» Федерико Кьеза прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

«Когда ты терпишь неудачу, всегда нужно тщательно проанализировать случившееся. Но в целом я считаю, что сегодня мы заслужили путевку в четвертьфинал. Нам во многом не повезло. Мои голы? Честно говоря, сейчас не хочу о них говорить. Мы хотели выйти в 1/4 финала, но не сделали этого. Невероятное разочарование», — приводит слова Кьеза официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.