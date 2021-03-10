«Ювентус» вылетел от «Порту», а «Боруссия» прошла «Севилью» в 1/8 ЛЧ. Главное к утру

«Порту» сенсационно выбил «Ювентус», а дортмундская «Боруссия» прошла «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Порту» сенсационно выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
2. Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Севильей».
3. Менеджер сборной Норвегии: у нас есть очень веские доводы и аргументы по оправданию Клебо.
4. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме, шайба у Орлова и два ассиста у Кузнецова.
5. Менеджер Яна: Стерлинг заинтересован, чтобы реванш с Петром не состоялся.
6. ХК ЦСКА одержал волевую победу в матче со «Спартаком» и выиграл серию со счётом 4-0.
7. «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.
8. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин и Бучневич набрали по очку.
9. «Локомотив» уверенно обыграл «Йокерит» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
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