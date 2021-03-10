Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» вылетел от «Порту», а «Боруссия» прошла «Севилью» в 1/8 ЛЧ. Главное к утру

«Ювентус» вылетел от «Порту», а «Боруссия» прошла «Севилью» в 1/8 ЛЧ. Главное к утру
Футбол 0
Аудио-версия:

«Порту» сенсационно выбил «Ювентус», а дортмундская «Боруссия» прошла «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Порту» сенсационно выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

2. Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Севильей».

3. Менеджер сборной Норвегии: у нас есть очень веские доводы и аргументы по оправданию Клебо.

4. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме, шайба у Орлова и два ассиста у Кузнецова.

5. Менеджер Яна: Стерлинг заинтересован, чтобы реванш с Петром не состоялся.

6. ХК ЦСКА одержал волевую победу в матче со «Спартаком» и выиграл серию со счётом 4-0.

7. «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.

8. «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», Малкин и Бучневич набрали по очку.

9. «Локомотив» уверенно обыграл «Йокерит» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

10. «ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021