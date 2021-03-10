Рашфорд рискует не сыграть с «Миланом» в первом матче 1/8 Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, скорее всего, не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Об этом сообщает Football Italia.

Нападающий получил травму голеностопа в дерби с «Манчестер Сити» (2:0). Футболист пройдёт дополнительное медобследование, однако есть вероятность, что игрок не успеет восстановиться. В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провёл 28 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» состоится на «Олд Траффорд» 11 марта. На стадии 1/16 финала «МЮ» прошёл испанский «Реал Сосьедад» со счётом 4:0 по итогам двух матчей. «Милан» по результатам двух встреч добился ничьей с сербской «Црвеной Звездой» и прошёл дальше за счёт большего количества мячей, забитых на выезде.