Рашфорд рискует не сыграть с «Миланом» в первом матче 1/8 Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, скорее всего, не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Об этом сообщает Football Italia.
Нападающий получил травму голеностопа в дерби с «Манчестер Сити» (2:0). Футболист пройдёт дополнительное медобследование, однако есть вероятность, что игрок не успеет восстановиться. В нынешнем сезоне АПЛ Рашфорд провёл 28 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» состоится на «Олд Траффорд» 11 марта. На стадии 1/16 финала «МЮ» прошёл испанский «Реал Сосьедад» со счётом 4:0 по итогам двух матчей. «Милан» по результатам двух встреч добился ничьей с сербской «Црвеной Звездой» и прошёл дальше за счёт большего количества мячей, забитых на выезде.
- 10 марта 2021
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:35
-
05:18
-
04:13
-
03:48
-
03:31
-
03:14
-
02:56
-
02:41
-
02:28
-
02:14
-
02:00
-
01:42
-
01:41
-
01:33
-
01:19
-
00:56
-
00:28
-
00:25
-
00:22
-
00:18
-
00:14
-
00:10
-
00:07
- 9 марта 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:30
-
23:20
-
23:06
-
22:47
-
22:46
-
22:16