Черчесов: пандемия дала возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь и профессиональную деятельность.



«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.



Пандемия дала возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня.



В принципе, нормальную жизнь мы ведём и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жёстче», — цитирует Черчесова ТАСС.

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