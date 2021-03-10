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Тренер «Боруссии» Д: далеко не всегда попадаем в топ-8 команд Европы, так что гордимся

Тренер «Боруссии» Д: далеко не всегда попадаем в топ-8 команд Европы, так что гордимся
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Во втором матче 1/8 финала главного еврокубкового турнира немецкая команда на своём поле сыграла вничью с «Севильей» (2:2). В первой встрече, которая прошла в Испании, «шмели» одолели соперника со счётом 3:2. Главным героем обоих матчей стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд по дублю.

«Здорово, что вышли в четвертьфинал. Прекрасные ощущения. Мы рады нашему достижению и довольны показанной игрой. Гордимся ребятами. Мы сражались до самого конца. Дортмунд далеко не всегда попадает в восьмёрку лучших команд в Европе, так что мы очень гордимся своим достижением», — приводит слова Терзича пресс-служба УЕФА.

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