Хавбек «Боруссии» Делейни: играть с Холандом — привилегия

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Делейни прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Севильей» в 1/8 финала (3:2, 2:2).



«Это многое для нас значит. Первый матч я смотрел в больнице, где рожала жена. Это была большая победа. Сегодня играли с намерением не просто защищаться, а создавать моменты и убить интригу. Всё пошло немного не так, как мы планировали, но главное, что прошли дальше.



Последние сезоны были трудными для нас, так что нам важно почувствовать запах успеха. Выиграть можно по-разному: можно владеть инициативой и победить 5:0, а можно провести такой матч, как сегодня, который добавит седых волос.



Что касается Холанда, играть с Эрлингом — привилегия. Не будут рассказывать про его игровые качества. Вы сами знаете, на что он способен. Он молод и голоден, у него не было больших неудач. Может быть, поэтому он мыслит позитивно и считает, что может покорить мир. Это вдохновляет», — цитирует Делейни пресс-служба УЕФА.

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов. Разбор удивительного эпизода Гол засчитали, потом отменили и назначили пенальти, который пришлось перебивать. Вау!