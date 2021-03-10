Матч молодёжного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесён из-за погодных условий

Матч 17-го тура молодёжного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесён из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «армейцев». Встреча должна была состояться сегодня, 10 марта. Новая дата проведения матча — 13 марта.



ЦСКА за 16 матчей набрал 40 очков и занимает первое место в группе B. «Локомотив» (36) — на третьем. На втором месте идёт «Зенит», который за 16 туров набрал 40 очков. Замыкает таблицу из 10 команд коллектив Академии футбола им. Ю. Коноплёва (6).



В группе А «Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Ахмат» в турнирной таблице группы A молодёжного первенства и теперь занимает второе место, уступая лишь «Краснодару» (38). Грозненцы, оставшись с 34 очками, располагаются на третьей строчке. Отрыв от ближайшего преследователя, «Сочи», составляет 10 очков.

«Локомотив» упустил победу над «Зенитом» в матче молодёжного первенства