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Матч молодёжного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесён из-за погодных условий

Матч молодёжного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесён из-за погодных условий
Футбол / РПЛ 0
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Матч 17-го тура молодёжного первенства «Локомотив» — ЦСКА перенесён из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «армейцев». Встреча должна была состояться сегодня, 10 марта. Новая дата проведения матча — 13 марта.

ЦСКА за 16 матчей набрал 40 очков и занимает первое место в группе B. «Локомотив» (36) — на третьем. На втором месте идёт «Зенит», который за 16 туров набрал 40 очков. Замыкает таблицу из 10 команд коллектив Академии футбола им. Ю. Коноплёва (6).

В группе А «Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Ахмат» в турнирной таблице группы A молодёжного первенства и теперь занимает второе место, уступая лишь «Краснодару» (38). Грозненцы, оставшись с 34 очками, располагаются на третьей строчке. Отрыв от ближайшего преследователя, «Сочи», составляет 10 очков.

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