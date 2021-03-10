Пёнтек заявил, что покинул «Милан» из-за Ибрагимовича

Нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек признался, что его уход из «Милана» связан с возвращением в клуб звёздного форварда Златана Ибрагимовича.
«Причиной моего ухода стал Ибрагимович. Я не мог представить, что буду сидеть на скамейке пять или шесть матчей подряд. Когда Ибра в составе, он покидает поле только из-за травмы. После его перехода я за несколько матчей не сыграл ни минуты. Мне дали шанс в Кубке Италии, я забил и отдал голевой пас. Несмотря на это, сразу после я вернулся на скамейку запасных. Возможно, мне не хватило терпения, но в тот момент я решил, что будет правильно уйти», — цитирует Пёнтека Football Italia со ссылкой на Prawda Futbolu.
Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года, а спустя всего год перебрался в «Герту». В нынешнем сезоне 25-летний польский футболист провёл 24 матча в чемпионате Германии, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 10 марта 2021
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