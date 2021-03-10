Кириченко – о разгроме «Краснодара» от «Спартака»: так мог спокойно сделать «Урал»

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Да, это провал. При этом «Краснодар» очень силён своей группой атаки и даже в этом матче наиграл на большее, чем один гол. Но та игра в обороне, которую демонстрирует команда, — это серьёзная проблема. Причем это происходит уже на протяжении долгого времени. «Краснодар» позволяет соперникам создавать очень много голевых моментов у своих ворот. То, что сделал «Спартак» в прошлом туре, мог спокойно сделать «Урал».
Надо отметить исполнительское мастерство футболистов красно-белых, которые забили все мячи на классе. Уверен, что тренерский штаб «Краснодара» пытается придумать, как решить вопрос с ошибками в защите. На мой взгляд, сам стиль игры команды предполагает, что она очень уязвима в обороне, поэтому сзади должны быть футболисты высочайшего уровня. Наверное, сейчас их нет, при всем уважении к Егору Сорокину и тому же Кайо, который изначально вообще не защитник, а опорник. «Краснодару» однозначно нужно усиливать эту позицию, тем более что клуб не собирается отходить от идеологии своей игры. «Быки» всегда позволяют соперникам создавать много моментов соперникам — эта проблема была, есть, а будет ли она продолжаться — вопрос к тренерскому штабу и руководству клуба», — цитируют Кириченко «Известия».
- 10 марта 2021
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