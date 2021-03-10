«Крайне маловероятная гипотеза». Спортдиректор «Ювентуса» — о возможности подписания Месси

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи оценил вероятность подписания нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Месси и Роналду в «Ювентусе»? Легко сделать так, чтобы хорошие футболисты играли вместе, но сейчас футбол в целом должен думать о другом, поэтому я рассматриваю это как очень маловероятную гипотезу», — цитирует Паратичи Corriere della Sera.



Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня текущего года. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за сине-гранатовых во всех турнирах.



Прошлым летом Месси предпринял попытку уйти из «Барселоны», однако руководство отказалось его отпускать, и в итоге игрок решил остаться. Основными претендентами на аргентинца считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

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