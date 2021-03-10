Илья Геркус провёл параллели между матчами «Рубин» — «Зенит» и «Ювентус» — «Порту»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов с поражением «Зенита» в матче с «Рубином».
«Бьянконери» одолели «Порту» в ответной встрече 1/8 финала главного еврокубка (3:2), но уступили из-за правила гостевого гола. В свою очередь сине-бело-голубые драматично проиграли на выезде «Рубину» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).
«Посмотрел «Ювентус» вчера в Лиге чемпионов с ещё не остывшим впечатлением от мученичества «Зенита» в Казани и удивился множеству аналогий. Судите сами: бывший великий игрок без большого тренерского опыта у руля; явные проблемы в коммуникациях с командой, унылый вид, обречённый взгляд; команда зависима от одной суперзвезды, не идёт игра у неё — все в растерянности; отдельные очень приличные сами по себе игроки, собираясь вместе, творят что-то невразумительное — обрезы, пасы в аут. Нет блеска, есть какие-то нелепости. В целом стиль тяжёлый, нудный, заунывный. Нет командного класса. Разумеется, все аналогии условны, но симптомы похожи», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 10 марта 2021
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