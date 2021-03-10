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Лукас Окампос: «Севилья» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

Лукас Окампос: «Севилья» покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала.

Во втором матче «шмели» на своём поле сыграли с испанской командой вничью (2:2). В первой игре, которая прошла в Испании, дортмундцы одолели соперника со счётом 3:2. Главным героем обоих матчей стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд, оформивший по дублю в каждом из них.

«Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Проигрывать всегда тяжело, но то, как мы играли сегодня, означает, что мы способны прогрессировать как команда, клуб и игроки. Теперь мы полностью сконцентрируемся на очень важном дерби с «Бетисом» в эти выходные», — цитирует Окампоса пресс-служба УЕФА со ссылкой на клубное телевидение «Севильи».

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