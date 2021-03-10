«Спартак» пошутил про обещание замедлить работу «Твиттера»
«Спартак» пошутил про обещание замедлить работу «Твиттера». Пресс-служба красно-белых выложила в своей социальной сети новый пост, в котором анонсировала приезд нападающего Квинси Промеса, прибывшего в Москву 24 февраля. Кроме того, к публикации прикреплена фотография, которая создаёт эффект того, что она не прогружается. Ранее Роскомнадзор обещал замедлить работу «Твиттера» из-за нарушений законодательства.
Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1. «Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
Кириченко – о разгроме «Краснодара» от «Спартака»: так мог спокойно сделать «Урал»
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