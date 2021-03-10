В городах России пройдёт турнир по мини-футболу среди воспитанников детдомов и интернатов

13 марта стартует масштабный благотворительный проект — III Всероссийский турнир по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты».
В соревнованиях примут участие более 500 детей из 19 регионов России. Участники сразятся за кубок чемпионов и главный приз турнира — поездку в детский футбольный лагерь, где у ребят будет возможность потренироваться у опытных специалистов в области футбола. Игры регионального этапа пройдут в Туле, Владимире, Смоленске, Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Финал состоится в конце мая в Москве.
«Наша задача, чтобы у детей появилась мотивация, вкус к жизни, стремление добиваться успеха, помочь им научиться ценить работу в команде и уважать своего соперника. Надеемся, что турнир запомнится участникам на всю жизнь и дети получат яркие и незабываемые впечатления», — сказал директор турнира «Игра твоей мечты» Антон Стременовский.
Главным организатором соревнований выступает Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб Волонтёров». Соорганизаторами турнира являются: РОО «Поддержка» (Объединение болельщиков «Спартака» — «Supporters group»), Клуб болельщиков «Ростсельмаш», БФ «Апрель» и Ротари-клуб «Красноярск-Енисей». Проект поддерживает Фонд Президентских Грантов.
В организации турнира примут участие около 300 волонтёров. Это футбольные болельщики и люди разных профессий, которые на безвозмездной основе будут помогать в сопровождении участников и решении организационных вопросов.
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