Полузащитник «Спартака» вошёл в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вошёл в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели. Портал Football Talent Scout подготовил специальный рейтинг, в котором также оказались защитник «Милана» Диого Далот и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Наиль Умяров является воспитанником «Чертаново». Полузащитник перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Умярова в € 2,7 млн.
Напомним, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1. «Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
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