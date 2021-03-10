Эдинсон Кавани опубликовал пост после слов отца, что он хочет покинуть «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнйтед» Эдинсон Кавани отреагировал на заявление своего отца, Луиса Кавани.
Ранее отец Кавани сказал, что футболист чувствует себя некомфортно в Англии и хочет быть рядом с семьёй. По его словам, игрок непременно вернётся в Южную Америку. Не исключено, что следующей командой Эдинсона станет «Бока Хуниорс».
«Горд носить эту футболку», — написал Кавани в «Инстаграме», опубликовав фото из матча.
Ранее сообщалось, что Кавани согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Боку Хуниорс». Аргентинский клуб предлагает уругвайцу контракт на три года.
Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.
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