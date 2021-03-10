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Эдинсон Кавани опубликовал пост после слов отца, что он хочет покинуть «МЮ»

Эдинсон Кавани опубликовал пост после слов отца, что он хочет покинуть «МЮ»
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Юнйтед» Эдинсон Кавани отреагировал на заявление своего отца, Луиса Кавани.

Ранее отец Кавани сказал, что футболист чувствует себя некомфортно в Англии и хочет быть рядом с семьёй. По его словам, игрок непременно вернётся в Южную Америку. Не исключено, что следующей командой Эдинсона станет «Бока Хуниорс».

«Горд носить эту футболку», — написал Кавани в «Инстаграме», опубликовав фото из матча.

Ранее сообщалось, что Кавани согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Боку Хуниорс». Аргентинский клуб предлагает уругвайцу контракт на три года.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.

Отец Кавани: Эдинсон не чувствует себя комфортно в Англии. Он вернётся в Южную Америку
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