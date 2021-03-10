«Манчестер Сити» сделал Кевину Де Брёйне улучшенное предложение по новому контракту

«Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает продлить контракт с полузащитником Кевином Де Брёйне.
Как сообщает The Times, «горожане» сделали футболисту второе, улучшенное предложение. Зарплата, прописанная в договоре, не уточняется, однако отмечается, что обе стороны переговоров надеются, что соглашения удастся достичь до конца сезона.
Действующий контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. По его условиям бельгиец получает около £ 310 тыс. (€ 362 тыс.) в неделю с учётом бонусов. За клуб Кевин выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола (2 — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
Видео гола «Ман Сити» в ворота «Вест Хэма» после передачи Де Брёйне:
- 10 марта 2021
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:28
-
10:23
-
10:22
-
10:15
-
10:06
-
10:00