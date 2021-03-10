«Манчестер Сити» сделал Кевину Де Брёйне улучшенное предложение по новому контракту

«Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает продлить контракт с полузащитником Кевином Де Брёйне.



Как сообщает The Times, «горожане» сделали футболисту второе, улучшенное предложение. Зарплата, прописанная в договоре, не уточняется, однако отмечается, что обе стороны переговоров надеются, что соглашения удастся достичь до конца сезона.



Действующий контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. По его условиям бельгиец получает около £ 310 тыс. (€ 362 тыс.) в неделю с учётом бонусов. За клуб Кевин выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола (2 — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

Видео гола «Ман Сити» в ворота «Вест Хэма» после передачи Де Брёйне: