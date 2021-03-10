Российская Премьер-Лига провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ, претендующих на право получения лицензии РФС I на спортивный сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба организации в своём «телеграме».
В совещании приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители других подразделений лиги, а также представители ФНЛ и семи клубов этой лиги («Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика»).
На совещании клубам ФНЛ рассказали о направлениях и целях развития РПЛ, а также об основных принципах лицензирования и критериях, за которые отвечает Лига – инфраструктурном и кадрово-административном. Представители клубов ФНЛ сообщили о степени готовности участия в РПЛ в случае выхода в лигу по спортивному принципу, а также обсудили с руководством РПЛ другие вопросы.
- 10 марта 2021
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