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Российская Премьер-Лига провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ

Российская Премьер-Лига провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ
Футбол / РПЛ 0
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Российская Премьер-Лига провела рабочее совещание по лицензированию клубов ФНЛ, претендующих на право получения лицензии РФС I на спортивный сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба организации в своём «телеграме».

В совещании приняли участие президент РПЛ Сергей Прядкин, директор департамента по проведению соревнований Евгений Савин, руководители других подразделений лиги, а также представители ФНЛ и семи клубов этой лиги («Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Велес» и «Балтика»).

На совещании клубам ФНЛ рассказали о направлениях и целях развития РПЛ, а также об основных принципах лицензирования и критериях, за которые отвечает Лига – инфраструктурном и кадрово-административном. Представители клубов ФНЛ сообщили о степени готовности участия в РПЛ в случае выхода в лигу по спортивному принципу, а также обсудили с руководством РПЛ другие вопросы.

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