Клаудио Маркизио: «Ювентус» вылетел из-за непозволительных ошибок. Нелепый матч!

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогу двухматчевого противостояния с «Порту» в 1/8 финала (1:2, 3:2 ДВ).



«Нелепый матч! Плохо начали, смогли вернуться в игру, а потом… Были обязаны завершить начатое. Вместо этого — вылет из-за непозволительных ошибок. Вы видели эту стенку во время штрафного удара, а ведь до этого ещё был риск при угловом, когда Артур упал без касания со стороны соперника.



Поздравляю «Порту». Команде хватило стойкости и решительности, чтобы добиться результата, играя вдесятером долгое время. Кьеза — светлое пятно, он даже сегодня был настоящим оружием для «Ювентуса». Как уже неоднократно было в Лиге чемпионов в последние годы, первый матч сильно повлиял на расклад», — написал Маркизио в своём «твиттере».

53 навеса – но ни одного момента у Роналду. «Порту» был лучше до удаления и прошёл по делу Современный автобус от «Порту» — яркое зрелище.