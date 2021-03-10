Источник: Черчесов и персонал сборной получают за победы в контрольных играх 20 млн рублей

Стало известно, сколько составляют премиальные выплаты в сборной России после проведения контрольных матчей.



По информации телеграм-канала Baza, за победу в товарищеской встрече главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вместе с помощниками и персоналом получают 20 млн рублей. Если матч завершился ничьей — 10 млн. Часть суммы достаётся Черчесову, а остальные деньги распределяются между остальными.



Как отмечает источник, до чемпионата мира — 2018 суммы были в два раза меньше. Тогда за победы в товарищеских матчах тренерам выплачивали 9 млн рублей, а за ничьи — около 4 млн.



В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира — 2022. 24 марта подопечные Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27-го примут Словению, а 30-го встретятся в гостях со Словакией.

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