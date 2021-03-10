Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу рассказал об интересе со стороны клубов из России и других вариантах продолжения карьеры.



«Вариантов было много. Звали клубы из Италии, Испании. Из России, кстати, тоже. Я бы не хотел называть клубы. Просто остановимся на том, что вариант в России правда был. Переход в РПЛ? Нет ничего невозможного. Но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я в «Удинезе» и даже не представляю, что будет дальше.



С Родриго Бекао мы никогда не говорили о России. Поэтому у меня в принципе очень мало информации о вашей стране и игроках. Я ведь никогда там не играл», — цитирует Деулофеу Sport24.



Деулофеу является воспитанником «Барселоны», в систему которой попал в 2003 году. Из каталонского клуба уходил в аренду в «Эвертон» и «Севилью», а в 2015 году вновь отправился в ливерпульскую команду, но уже на постоянной основе. Проведя часть сезона-2016/2017 в аренде в «Милане», вернулся в «Барселону», однако через полгода ушёл в «Уотфорд» на правах аренды. Летом 2018 года английский клуб выкупил права на игрока. Зимой 2020 года Деулофеу пополнил состав «Удинезе».

«Удинезе» выкупил Жерара Деулофеу у «Уотфорда»