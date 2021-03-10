Экс-игрок «Спартака» Перепаденко: ЦСКА помогали в 1991-м. Нам не помогал никто

Бывший полузащитник «Спартака» Геннадий Перепаденко поделился воспоминаниями о проигранной борьбе за чемпионство в сезоне-1991. Тогда титул достался ЦСКА.
«В конце сезона было понятно, что ЦСКА выиграет все оставшиеся матчи. Если в первом круге ещё присутствовала спортивная борьба, то дальше, думаю, им уже помогали. В детали не буду вдаваться — не имею права, да и бессмысленно теперь. «Спартаку» не помогал никто. За те два года, что я был в команде, у нас ни одного договорного матча не было. На сто процентов в этом уверен. Там и договариваться некому было: молодёжь от таких дел далеко, а мы, немногочисленные ветераны, понимали, что для нас это последний шанс стать чемпионами. Я, Черчесов, Мох в свои 26-28 лет уже считались «старичками».
Мы сами отдали золото ЦСКА. Нужно было вывозить максимум очков из Душанбе и Ташкента и доводить дело до конца в Москве», — сказал Перепаденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 10 марта 2021
-
16:31
-
16:26
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:47
-
15:18
-
15:13
-
14:58
-
14:31
-
14:27
-
14:08
-
14:03
-
13:53
-
13:29
-
13:13
-
12:58
-
12:42
-
12:21
-
12:11
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
11:21
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30