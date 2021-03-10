Экс-игрок «Спартака» Перепаденко: ЦСКА помогали в 1991-м. Нам не помогал никто

Бывший полузащитник «Спартака» Геннадий Перепаденко поделился воспоминаниями о проигранной борьбе за чемпионство в сезоне-1991. Тогда титул достался ЦСКА.



«В конце сезона было понятно, что ЦСКА выиграет все оставшиеся матчи. Если в первом круге ещё присутствовала спортивная борьба, то дальше, думаю, им уже помогали. В детали не буду вдаваться — не имею права, да и бессмысленно теперь. «Спартаку» не помогал никто. За те два года, что я был в команде, у нас ни одного договорного матча не было. На сто процентов в этом уверен. Там и договариваться некому было: молодёжь от таких дел далеко, а мы, немногочисленные ветераны, понимали, что для нас это последний шанс стать чемпионами. Я, Черчесов, Мох в свои 26-28 лет уже считались «старичками».



Мы сами отдали золото ЦСКА. Нужно было вывозить максимум очков из Душанбе и Ташкента и доводить дело до конца в Москве», — сказал Перепаденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Спартак» мог стать последним чемпионом СССР вместо ЦСКА. Не хватило духа? 30 лет назад стартовал последний чемпионат Советского Союза по футболу. «Армейцев» действительно тянули к золоту?