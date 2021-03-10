Дубль Сергеева помог «Крыльям Советов» победить «Томь»

«Крылья Советов» на выезде победили «Томь» со счётом 3:1. Встреча 29-го тура ФНЛ проходила на стадионе «Труд» в Томске. Матч обслуживала бригада Владимира Москалёва из Воронежа.
На 33-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев реализовал пенальти. На 64-й минуте канадский форвард «Томи» Ричи Эннин сравнял счёт. На 76-й минуте Иван Сергеев вновь вывел самарский клуб вперёд. На 95-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков.
«Крылья Советов» за 29 матчей набрали 64 очка и сохранили за собой единоличное первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» (21) находится на 21-й позиции. 14 марта в 30-м туре ФНЛ «Крылья Советов» примут на своём поле омский «Иртыш». «Томь» сыграет на выезде с «Волгарём». Иван Сергеев (25 голов) упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров.
- 10 марта 2021
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