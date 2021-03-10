Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» уступило «Сочи» в молодёжном первенстве, «Зенит» победил «Химки»

«Динамо» уступило «Сочи» в молодёжном первенстве, «Зенит» победил «Химки»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В 17-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 2:3.

На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями полузащитника Максима Колмакова. До перерыва бело-голубые сумели перевернуть ход игры — сначала на 39-й минуте забил хавбек Илья Гоманюк, а затем на 45-й отличился его партнёр по центру поля Владислав Галкин. Во втором тайме сочинцы всё же добились своего благодаря точным ударам Колмакова, оформившего дубль на 57-й минуте, и защитника Владислава Прозорова, забившего победный мяч на 74-й минуте.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
10 марта 2021, среда. 13:15 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
2 : 3
Сочи-мол.
Сочи
0:1 Колмаков – 26'   1:1 Гоманюк – 39'   2:1 Галкин – 45'   2:2 Колмаков – 57'   2:3 Прозоров – 74'

В параллельном матче «Химки» принимали «Зенит». Встреча прошла на арене «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:3.

На 18-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Сергея Мосияна. В дальнейшем забивали только гости. Авторами голов стали полузащитник Евгений Ким (24-я минута) и форвард Никита Терещук, забивший по мячу на 42-й и 52-й минутах.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
10 марта 2021, среда. 13:00 МСК
Химки-мол.
Химки
Окончен
1 : 3
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Мосиян – 18'   1:1 Ким – 24'   1:2 Терещук – 42'   1:3 Терещук – 52'

Результаты других матчей игрового дня:

«Урал» — «Уфа» — 2:2
«Чертаново» — «Краснодар» — 1:3
Академия футбола им. Ю. Коноплёва — «Строгино» — 1:3
«Рубин» — УОР №5 — 1:1

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021