«Динамо» уступило «Сочи» в молодёжном первенстве, «Зенит» победил «Химки»

В 17-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 2:3.
На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями полузащитника Максима Колмакова. До перерыва бело-голубые сумели перевернуть ход игры — сначала на 39-й минуте забил хавбек Илья Гоманюк, а затем на 45-й отличился его партнёр по центру поля Владислав Галкин. Во втором тайме сочинцы всё же добились своего благодаря точным ударам Колмакова, оформившего дубль на 57-й минуте, и защитника Владислава Прозорова, забившего победный мяч на 74-й минуте.
В параллельном матче «Химки» принимали «Зенит». Встреча прошла на арене «Новые Химки» и завершилась со счётом 1:3.
На 18-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Сергея Мосияна. В дальнейшем забивали только гости. Авторами голов стали полузащитник Евгений Ким (24-я минута) и форвард Никита Терещук, забивший по мячу на 42-й и 52-й минутах.
Результаты других матчей игрового дня:
«Урал» — «Уфа» — 2:2
«Чертаново» — «Краснодар» — 1:3
Академия футбола им. Ю. Коноплёва — «Строгино» — 1:3
«Рубин» — УОР №5 — 1:1
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